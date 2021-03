Lockdown nel weekend e coprifuoco anticipato: le ipotesi sul tavolo del Governo

Dopo il Dpcm di marzo si valutano nuove regole per fermare la curva dei contagi: ecco tutte le ipotesi sul tavolo del Cts.

L’ultimo Dpcm approvato da Draghi verrà, con molta probabilità, modificato. Infatti, visto il peggioramento della curva dei contagi e la preoccupante diffusione delle varianti su tutto il territorio nazionale, il Cts sta valutando nuove misure restrittive da proporre al governo, al fine di limitare l’ulteriore diffusione del coronavirus.

In particolare, è prevista per oggi una riunione tra il Cts e il governo per valutare nuovi interventi. La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro venerdì 12 marzo. Ecco tutte le ipotesi e le nuove misure che potrebbero essere introdotte.

Lockdown nei weekend

Secondo le indiscrezioni, una delle proposte sul tavolo del Cts è quella di un lockdown generalizzato in tutta Italia nei fine settimana. Questo lockdown prevederebbe, quindi, la chiusura dei negozi, bar e ristoranti anche in fascia gialla. Se questa modifica verrà approvata il sabato e la domenica resteranno consentiti esclusivamente asporto e domicilio.

Super zona rossa e anticipo del coprifuoco

Un’altra ipotesi è quella di incrementare il numero di zone rosse e le loro limitazioni. Probabile anche la velocizzazione dei parametri per cambiare colore alle regioni: non appena il parametro dei contagi su 100mila abitanti supera una certa soglia si approda in zona rossa automaticamente. Inoltre il coprifuoco, attualmente previsto dalle 22 alle 5, potrebbe essere anticipato alle 19 o alle 20.

Un discorso a parte si dovrà fare per quanto riguarda la Sicilia, che dovrebbe rimanere in zona gialla.

Negozi e centri commerciali

Possibili modifiche anche per l’apertura di negozi e centri commerciali. Oltre che nel weekend, la chiusura di grandi magazzini e centri commerciali potrebbe scattare anche in tutte quelle regioni dove si prevede la chiusura delle scuole.