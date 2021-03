Lockdown il fine settimana e regole più dure in zona gialla: le richieste del Cts

Lockdown nel fine settimana e misure più severe in zona gialla e in zona rossa. Queste le richieste del Comitato tecnico-scientifico al governo al termine della riunione di oggi.

Ridurre la circolazione delle varianti con maggiori chiusure, anche nel fine settimana; rafforzare le misure in zona gialla; chiusure locali sul modello Codogno. Queste alcune delle richieste fatte dal Comitato scientifico al governo per il prossimo decreto ministeriale. Durante la riunione, da poco conclusasi, gli esperti hanno preso atto della maggiore circolazione delle varianti, che potrebbe compromettere il successo della campagna vaccinale. Sarebbero scongiurate le chiusure generalizzate, ma bisognerà stringere anche nelle zone dove al momento l’incidenza dei contagi è più bassa.

Dpcm: le modifiche richieste dal Cts

Tra le richieste degli esperti al governo spicca la proposta di chiudere anche nei fine settimana, sul modello Natale. Impedendo la circolazione durante i giorni festivi e prefestivi, infatti, si limiterebbero le occasioni di assembramento. Tra le altre richieste, per le zone rosse viene chiesto di attuare misure più stringenti, come fatto un anno fa in città come Codogno. Infine, viene proposto anche di rafforzare le misure per le zone gialle, con l’obiettivo di ridurre i contatti tra le persone.

Gli esperti avrebbero anche segnalato la necessità di ridurre l’incidenza per ristabilire il contact tracing. In merito alla campagna vaccinale, il Cts chiede di estenderla a più soggetti possibili quanto prima. C’è la necessità, infatti, di potenziare il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le varianti.

Tra le altre richieste, viene sollecitata la velocizzazione dell’invio dei dati, così da fare le valutazioni su parametri sempre aggiornati. In tal modo, sarebbe possibile applicare la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti per far scattare la zona rossa, ottenendo un’incidenza più rispondente al periodo che si sta valutando e non corrispondente a due settimane prima.

Lockdwon Italia, Crisanti: “Non serve qualcosa di generalizzato”

“È improponibile un lockdown generalizzato seguito da altro lockdown e altro lockdown – ha dichiarato Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, in un’intervista a Rai Tre –. Ci vuole un piano chiaro preciso e che sia l’ultimo. Per farlo serve un piano nazionale finanziato per il monitoraggio delle varianti e potenziare il sistema di sorveglianza perché anche tra se qualche mese saremo vaccinati, non sarà così nel resto del mondo e – ha concluso Crisanti – dobbiamo assicurare agli italiani la possibilità di potersi spostare all’estero”.

Il medico ha quindi chiesto di alzare l’allerta sulle varianti, dichiarando che la variante inglese avrebbe “infranto” la barriera di resistenza dei più piccoli, diffondendosi bene anche tra i bambini fino a 5 anni. Contrario a un lockdown in tutta Italia anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute: “Non sono favorevole a un lockdown generalizzato ma a misure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree, aspetterei che si pronunci il Cts. Un rafforzamento in alcune aree del Paese vi è già stato con le nuove Regioni che hanno cambiato colore”.