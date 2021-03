Boom di ascolti per Il Commissario Montalbano: si farà Riccardino?

Grande successo per l'ultima puntata de Il Commissario Montalbano andata in onda ieri sera su Rai 1. Ma si tratta davvero dell'ultimo episodio della serie?

Ancora un record per Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti andato in onda ieri sera su Rai 1 alle 21.25, con il nuovo film Il metodo Catalanotti, l’ultimo della fortunata fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. A seguire il fortunato film tv prodotto da Palomar con Rai fiction, sono 9 milioni 16 mila telespettatori con il 38.4% cento di share.

Nel cast di quest’ultimo episodio, oltre a Luca Zingaretti, anche anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Antonia Truppo, Angelo Russo, Marina Rocco, con Greta Scarano e con la partecipazione di Sonia Bergamasco.

Metodo Catalanotti: capitolo finale della serie?

Al momento sembra non esserci l’intenzione di continuare la produzione dei film de Il Commissario Montalbano. Zingaretti ha, infatti, affermato: “Non c’è stanchezza su questo personaggio. Io però dico che i morti da due sono diventati tre, oltre a Camilleri e Sironi anche lo scenografo Riccieri, ed erano compagni di squadra. Non è una cosa da poco non trovare più i punti di riferimento. Da una parte c’è la tentazione del voler tornare al timone della barca, per rispetto a queste persone. Dall’altra mi chiedo se Camilleri ci domandasse tutto questo. Quest’anno è stato segnato da tante cose, ma soprattutto il tempo si è fermato con il covid.”

E ancora: “Non c’è stato tempo di elaborare il lutto, perché il tempo non è scorso. Io sto in questa sorta di limbo. Vorrei che ci aiutaste a informare il pubblico che Il metodo Catalanotti è l’ultimo inedito“.

Ma in molti chiedono che la storia di Montalbano venga conclusa e non può concludersi con la scena finale del Metodo Catalanotti. È stato, infatti, lo stesso autore Andrea Camilleri a programmare il gran finale dell’epopea con l’ultimo romanzo “Riccardino”. L’ultima parola, quindi, non è ancora detta e la fiction potrebbe continuare proprio con il materiale di questo libro.