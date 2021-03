“Giornata dei beni culturali siciliani”: visite gratuite in musei e siti culturali

Il 10 marzo ricorre la "Giornata dei beni culturali siciliani" in memoria di Sebastiano Tusa: visite gratuite in molti siti culturali della Sicilia, ecco quelli che hanno aderito all'iniziativa.

Anche quest’anno la Regione Siciliana si impegna per l’attivazione delle visite gratuite di musei, istituti, parchi e gallerie, in occasione della “Giornata dei beni culturali siciliani”. L’iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la fruizione del patrimonio culturale siciliano. La giornata è stata istituita solo l’anno scorso dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha voluto che l’iniziativa fosse dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale, scomparso nel disastro aereo in Etiopia il 10 marzo del 2019.

“Nel secondo anniversario della tragica scomparsa del nostro caro Sebastiano, consideriamo questa giornata un segno di rinascita, pur in un periodo di grande difficoltà – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – che sta vivendo tutta la popolazione e anche il settore culturale. Questo segnale di speranza ci è sembrato un modo doveroso per ricordare un uomo che ha speso la sua vita per la Sicilia, per la cultura, per la storia”.

Per visitare gratuitamente i siti culturali è necessario prenotare il proprio turno sul sito della Regione siciliana. Di seguito i siti che aderiscono all’iniziativa.

Catania e provincia:

Teatro romano e Odeon

Anfiteatro di Catania

Casa Museo Verga

Terme della Rotonda

Museo di Adrano e Mura Dionigiane

Area archeologica di Palikè – Mineo

Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone

Palermo e provincia:

Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, Palermo

Museo Archeologico Antonino Salinas, Palermo

Castello della Cuba, Palermo

Chiostro di S.Giovanni degli Eremiti, Palermo

Castello della Zisa, Palermo

Museo di arte Moderna e Contemporanea – sede Palazzo Riso, Palermo

Museo Regionale di Terrasini, Palazzo Daumale, Palermo

Oratorio dei Bianchi, Palermo

Castello di Maredolce

Museo Pirro Marconi e area archeologica di Himera

Antiquarium di Case D’Alia, Monte Iato

Area Archeologica di Solunto e Antiqaurium

Museo Regionale Palazzo Mirto

Castello Beccadrelli, Marineo

Area Archeologica, Monte Iato

Area Archeologica dell’Antica Caronia Kalé Akté

Reale Albergo Delle Povere PALERMO

Siracusa e provincia

Area Archeologica della Neapolis, Siracusa

Galleria regionale di Palazzo Bellomo, Siracusa

Casa Museo Antonino Uccello Palazzolo Acreide

Area Archeologia della villa del Tellaro, Noto

Area Archeologica Akrai Palazzolo

Area Archeologica di Leontinoi, S. Mauro

Area Archeologica di Megara Hyblea

IPOGEO di Piazza Duomo in Siracusa

Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa

Museo Archeologico di Lentini

Castello Maniace

Messina e provincia

Area Archeologica di Halesa Arconidea, Tusa

Antiquarium di Milazzo

Area archeologica di Capo D’Orlando, Bagnòli

Villa Romana di San Biagio a Terme Vigliatore

Area archeologica Antica Apollonia a San Fratello

Grotta San Teodoro ad Acquedolci

Teatro Antico di Taormina

Area Archeologica di Giardini Naxos

Isolabella, Taormina

Museo Archeologico Eoliano “Bernabò Brea”, Lipari

Area archeologica di Tindari

Villa Romana di Patti Marina

Area Archeologica di Gioiosa Guardia, Gioiosa Marea

Area Archeologica di Viale Dei Cipressi, Milazzo

Area Archeologica Contrada Cardusa, Tripi

Museo Interdisciplinare Regionale di Messina

Museo delle Tradizioni Silvo Pastorali di Mistretta

Agrigento e provincia

Museo archeologico di Palazzo Panitteri, Sambuca di Sicilia

Area archeologica di monte Adranone, Sambuca di Sicilia

Museo Archeologico Regionale della Badia

Area Arrcheologica di monte Sant’Angelo

Castel Sant’Angelo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo di Agrigento

Casa Museo Luigi Pirandello

Zona Archeologica di Eraclea Minoa

Area archeologica di Tranchina, Sciacca

Area Archeologica e della Valle dei Templi

Caltanissetta e provincia

Area Archeologica Acropoli di Molino a Vento

Area Archeologica Mura Timoleontee, GELA,

Museo Archeologico Regionale di Gela

Area archeologica Bagni Greci di Gela

Museo archeologico di Marianopoli

Museo Regionale Interdisciplinare di Caltanissetta

Complesso Minerario Trabia Tallarita

Trapani e provincia

Parco Archeologico di Lilibeo MARSALA

Museo del Satiro, Mazara del Vallo

Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria

Museo Regionale Agostino Pepoli

Area Archeologica di Segesta

Enna

Villa Romana del Casale, Piazza Armerina

Area Archeologica Morgantina

Museo Archeologico Aidone

Museo archeologico di Centuripe

Museo Interdisciplinare di Enna

Ragusa e provincia