“Furbetti” del vaccino, spuntano nuovi casi: accusato sindaco siciliano con la giunta

Somministrazione del vaccino anti-Covid a categorie non ancora autorizzate. Indagini del Nas in corso sul sindaco di Corleone, che ha dato le dimissioni.

Indagini in corso per i centri di vaccinazione di Corleone, Petralia Sottana, il Giglio di Cefalù, Villa delle Ginestre, Policlinico, Fiera del Mediterraneo e Civico di Palermo. La segnalazione è partita dai carabinieri del Nas e le indagini, su decine di presunti “furbetti” del vaccino anti-Covid, ed è passata adesso alla Procura di Palermo e alla Procura di Termini Imerese.

Il caso sul quale le indagini si stanno concentrando è una presunta somministrazione di vaccino anti-Covid a categorie non ancora autorizzate. Tra gli accusati ci sarebbero Nicolò Nicolosi, sindaco di Corleone, che ha dato le sue dimissioni, e parte della sua giunta, che comprende vari amministratori locali, un ex magistrato, un alto prelato ed esponenti delle forze dell’ordine a cui il vaccino sarebbe stato somministrato prima che rientrassero tra le categorie autorizzate. Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine, che stanno passando al setaccio gli elenchi dei vaccinati di vari centri.