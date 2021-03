Coronavirus Sicilia, i dati del bollettino di oggi: +106 casi a Catania

Coronavirus Sicilia. I dati dell'ultimo bollettino certificano un nuovo aumento dopo il calo del weekend, ma arrivano notizie positive da ospedali e guariti.

I casi di Coronavirus Sicilia salgono leggermente dopo i dati del lunedì, in media più bassi rispetto a quelli del resto della settimana. I contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono 595, +80 rispetto ai 515 di ieri. Salgono i casi anche a livello nazionale, attestandosi sulla media della scorsa settimana. Il bollettino dei casi riporta 19.749 nuovi positivi rispetto ai 13.902 di lunedì Le regioni con l’aumento maggiore sono: Lombardia (+4.084), Campania (+2.709) ed Emilia-Romagna (+2.429).

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino di oggi

Malgrado l’aumento di casi, i dati del Coronavirus in Sicilia sono ancora stabili. Il totale degli attuali positivi è diminuito ulteriormente, passando da 15.399 a 14.202, segno che i pazienti guariti e dimessi superano ancora di molto i nuovi contagiati.

Gli ingressi negli ospedali registrati nelle ultime 24 ore sono 9 (-2), con numeri in calo sia nei ricoveri che nelle terapie intensive. Si passa, rispettivamente, a 665 pazienti nei reparti ordinari (-4) e 112 in terapia intensiva (-8). L’aumento più notevole, tuttavia, si verifica tra i decessi. Il totale sale qui a 4.272, con 18 vittime registrate nel bollettino di oggi.

Coronavirus Catania e altre province

Per quanto riguarda i dati del Coronavirus a Catania e nelle altre province siciliane, gli aumenti maggiori si verificano ancora nel capoluogo palermitano. I nuovi contagi nella città metropolitana di Palermo sono 295. Inoltre, si registrano focolai importanti tra le Madonie, con diversi Comuni già in zona rossa o in prossimità di diventarlo. Tornano a salire, dopo qualche giorno di diminuzione, anche i casi a Catania e provincia: +106 nell’ultimo bollettino. Di seguito i dati delle altre province.