Un anno dal lockdown nazionale: il video che ha cambiato le vite degli italiani

Un anno è trascorso dall'annuncio che ha cambiato le vite e le abitudini degli italiani: il 9 marzo del 2020 il premier Conte annunciava il lockdown nazionale. Ecco il video di quei momenti.

È passato un anno da quell’annuncio televisivo che avrebbe sconvolto le nostre vite. 365 giorni da quando il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato il lockdown.

L’Italia, il 9 marzo 2020, sarebbe stato il primo Paese nel mondo a entrare in lockdown, il primo Paese a ritrarre, in foto dal sapore apocalittico, città svuotate: un Papa in preghiera in una gigantesca ma deserta piazza San Pietro o il Capo dello Stato Mattarella che rende omaggio al Milite ignoto in un’altrettanta svuotata piazza Venezia.

Un anno da da quando gli italiani versavano lacrime di commozione per i surreali cortei di camion militari pieni di bare nella ferita Bergamo, primo centro colpito dal Corona virus. Un anno dalla nascita dell’hashtag #iorestoacasa che è diventato simbolo di un nuovo tipo di lotta, silenziosa e responsabile. Un anno dai cortei sui balconi a suon di Fratelli d’Italia, accompagnati da striscioni arcobaleno “Andrà tutto bene”.

Nell’estate 2020 la voglia di normalità, di riprendersi parte del tempo perduto, la prima riapertura prima che l’ascesa della curva non obbligasse a nuovi periodi di chiusure differenziati per aree geografiche e colori. Dopo un anno, grazie alla ricerca possiamo oggi parlare di vaccino, vedendo più vicina il ritorno alla normalità.