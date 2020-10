Coronavirus in Italia: contagi scendono sotto i 10 mila, aumentano i morti

Coronavirus: scendono sotto i 10mila i positivi oggi, ma a questo calo corrisponderebbe anche un numero più basso di tamponi. Oggi 73 nuovi decessi.

Aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Secondo quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i casi di positività al virus sono scesi sotto i 10mila casi. Si tratterebbe del primo calo da una settimana. A questo calo, corrisponderebbe tuttavia un minor numero di tamponi: oggi i tamponi effettuati sono 98.862. L’incidenza del numero di persone positive rispetto al numero di tamponi si attesta così al 9,44%.

Aumentano, invece, i decessi: oggi se ne registrano in tutto 73, un numero più alto di quello dei giorni precedenti. Sono 134.003 le persone attualmente positive al Covid in Italia (7.766 in più rispetto a ieri). Di queste, 7.676 (+545) sono ricoverate nei reparti ordinari mentre 797 (+47) sono in terapia intensiva: 113 sono in Lombardia, 111 nel Lazio, 85 in Campania e 72 in Sicilia. I decessi hanno raggiunto quota 36.616 e i guariti sono in tutto 252.959 (+1498). I contagiati totali in Italia sono 423.578.