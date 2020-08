Adotta un pistacchio e ricevi a casa i dolci: l’iniziativa di due fratelli siciliani

Due pasticcieri siciliani hanno avuto un'idea molto particolare per finanziare e restituire valore alla filiera locale di produzione del pistacchio.

Adotta un albero di pistacchio a distanza, dagli un nome e riceverai a casa i dolci: è questo il “progetto Fustuq” ideato da due pasticcieri di Canicattì per fare rinascere un’antica coltivazione di pistacchio.

Il progetto Fustuq

Il progetto prende il nome dal termine “Fastuca” (in arabo Fustuq), termine siciliano con cui viene denominata la coltivazione di pistacchio ed ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione di uno dei prodotti più noti della tradizione siciliana: il pistacchio, per l’appunto.

Il fine del goloso e particolare progetto è quello di impiantare un pistacchieto nella campagna di Canicattì, a partire dal recupero di un ecotipo autoctono di pistacchio rinvenuto nell’agrigentino che, però, ad oggi è non più coltivato.

Il progetto nasce dall’idea di Vincenzo e Giulio Bonfissuto, due fratelli pasticcieri che dal 2011 gestiscono con passione la pasticceria di famiglia a Canicattì, la loro città. Cannoli, cassate, panettoni, pandori e creme spalmabili gli hanno fatto ottenere riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Come si legge su La Repubblica, Giulio e Vincenzo vogliono provare a risollevare l’antico pistacchieto: “per non perdere un patrimonio culturale e agroalimentare unico di queste zone”.

In cosa consiste il progetto

L’obiettivo dei due fratelli è quello di piantare circa 70 alberi di questa antica varietà di pistacchio. Il pistacchieto avrà a disposizione 800 metri quadri di terreno e rifornirà direttamente il laboratorio di produzione della pasticceria. Il progetto sarà sostenuto da una campagna di crowdfunding, alla quale chiunque potrà partecipare ottenendo in cambio alcuni prodotti della loro pasticceria, come, ad esempio il panettone al pistacchio.

Come adottare un albero di pistacchio

La campagna di crowdfunding è attiva sulla piattaforma Kickstarter dal 1° agosto. Si può partecipare con una donazione a partire da 27 euro (che da diritto ad un panettone al pistacchio) oppure adottando un albero di pistacchio con un versamento di 1000 euro. Chi adotta l’albero di pistacchio avrà una targhetta con il proprio nome sulla pianta e verrà informato su tutto ciò che riguarda l’albero: dallo sviluppo alla crescita, alla fioritura, al raccolto di ogni singolo pistacchio fino alla realizzazione dei prodotti.

L’adozione, inoltre, da diritto ad una fornitura omaggio di dodici panettoni al pistacchio e offre la possibilità di trascorrere una giornata in azienda per visitare il laboratorio in compagnia dei fratelli Bonfissuto.