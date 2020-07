Bonus vacanze: strutture aderenti a Catania e provincia

Attivo da una settimana il bonus vacanze: ecco tutte le strutture di Catania che aderiscono alla misura ideata per promuovere il turismo nazionale.

È possibile – già a partire da mercoledì scorso, 1 luglio – attivare il bonus vacanze, l’agevolazione per i nuclei familiari che favorisce la circolazione del turismo sul territorio nazionale.

Il bonus va presentato alle strutture di soggiorno in cui si vuole alloggiare, ma non tutte le strutture ricettive partecipano all’iniziativa ministeriale. Infatti, online si può trovare una prima lista delle strutture aderenti, tra cui anche quelle di Catania e provincia.

Bonus vacanze: ecco dove utilizzarlo nella provincia etnea

Sul sito di italyhotels.it, convenzionato con Federalberghi, è possibile vedere un primo campione degli hotel e i b&b che per il momento hanno dichiarato di aderire al bonus vacanze. Selezionando la città in cui si vuole alloggiare (in questo caso Catania) e i giorni del soggiorno, ci troveremo davanti ad una lista. Per scoprire quali strutture permettono l’utilizzo dell’indennità, bisognerà spuntare il filtro “Accetta bonus vacanze”.

Per il capoluogo etneo, stando al sito italyhotels le strutture aderenti sono sette:

Best Western Hotel Mediterraneo in via dottor Consoli, 27;

Airone city Hotel in via Nuovalucello, 81;

Hotel Centrale Europa in via Vittorio Emanuele, 167;

Hotel Centrum in via Mons. Ventimiglia, 35;

Locanda Trieste in via Leonardi, 24;

Villa del Bosco in via del Bosco, 62;

Villa Romeo via Platamone, 8.

Nella provincia di Catania, invece, le altre strutture aderenti sono:

Galea Farm House, strada 4, Provinciale Riposto (CT);

Grande Albergo Maugeri in piazza Giuseppe Garibaldi, 27 Acireale (CT);

Hotel Santa Caterina in via Santa Caterina, 42b Acireale (CT);

Il Conte dell’Etna, Palazzolo Strada provinciale 229, 1 Belpasso (CT);

Park Hotel Capomulini, Strada statale 114, 223 Acireale (CT).

Ricordiamo che questo elenco potrebbe cambiare nel tempo e che non rappresenta la totalità delle strutture aderenti. Si tratta, come specificato, di un campione rinvenibile online, a cui potrebbero aggiungersi altre strutture.

Come usufruire del Bonus?

Il bonus vacanze è usufruibile dai nuclei familiari con indicatore Isee sotto i 40 mila euro. Per poterlo utilizzare bisogna fare richiesta tramite l’app IO Italia, applicazione dei servizi pubblici e legata a PagoPa Spa, che sarà scaricabile gratuitamente. Requisito fondamentale per effettuare la richiesta è il possesso di una Carta di identità elettronica o di una identità digitale SPID.

Una volta confermata l’elargizione del bonus, sarà possibile usufruirne o come sconto presso una delle strutture aderenti (entro il 31 dicembre 2020), oppure, come detrazione, legata alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.

