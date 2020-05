Lavoro Catania: le offerte attive e in arrivo

Tutte le principali offerte di lavoro a Catania e nella provincia etnea che si possono trovare sul web e altre posizioni in arrivo nei mesi a seguire tra impieghi statali e nel settore privato.

Con la riapertura dei confini regionali si entra ufficialmente nella fase 2. Ripartono quindi le ricerche di un impiego per chi non ce l’ha. Molti, alla categoria “lavoro Catania”, si lasciano scoraggiare dalla difficoltà. Tuttavia, sono numerose le offerte disponibili in città e provincia. Vediamo le principali attive e in arrivo.

Lavoro Catania: offerta per fattorino

Tra le posizioni ricercate nell’ultimo periodo, quella del fattorino è tra le più richieste. Merito, anche, del boom degli acquisti online registrati. Malgrado le riaperture, c’è ancora chi offre lavoro a Catania in questa posizione. Infatti, è in apertura una pizzeria in zona Malaspina alla ricerca di un ragazzo per domicili.

Si cerca figura maschile motomunita pronta ad iniziare a giorni visto l’imminente apertura. Orari indicativi 15.00 / 23:00. Gli interessati possono mandare curriculum con foto e numero di telefono all’indirizzo disponibile sul sito di offerte lavoro LinkedIn.

Offerte lavoro Catania: Talent Account Manager

Radar Consulting Italia, per importante progetto di espansione a livello nazionale, è alla ricerca di un Talent Account Manager da inserire all’interno della sede di Catania. I candidati devono possedere una laurea nei settori umanistico, economico o giuridico e un master di specializzazione post laurea. Inoltre, i candidati devono possedere un’ottima conoscenza del pacchetto Office. Infine, richiesta esperienza analoga nel settore.

Il contratto offerto è a tempo indeterminato e con retribuzione fissa, cui si aggiungono dei bonus relativi al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’azienda. Gli interessati possono procedere inviando la propria candidatura a Infojobs o LinkedIn nell’offerta relativa.

Offerta come gerente aziendale

La società Arkes Construction ricerca per carica sociale-amministrativa, maturo professionista di provata onestà, seriamente motivato con ottime referenze verificabili, conoscenze informatiche. Anche in questo caso, la sede del lavoro è a Catania.

L’offerta prevede un contratto di lavoro diretto con l’azienda, a tempo indeterminato nel settore del Metalmeccanico. I candidati interessati possono inviare il CV formato europeo dettagliato, corredato di foto personale, precisando i precedenti periodi lavorativi, con i relativi datori di lavoro. Le candidature si possono spedire tramite LinkedIn o JobAtus.

Lavoro Catania e provincia: il Comune di Aci Castello assume

Tra le offerte statali a breve termine, il Comune di Aci Castello sul proprio profilo Facebook parla dell’assunzione di otto vigili urbani entro giugno e di altri cinque posti di lavoro entro il 2020. Ulteriori informazioni possono essere reperite sui social della pagina istituzionale o al seguente link.

Infine, per concludere il capitolo “lavoro Catania”, si ricorda che Amazon Italia ha annunciato di recente l’apertura di un nuovo magazzino nel capoluogo etneo che porterà all’assunzione di oltre 30 impiegati.