UNICT – Furia degli studenti: “Annullato esame scritto online di Chimica Organica”

Forti polemiche a causa dell'annullamento della prova scritta di Chimica Organica del CdLM in CTF dopo che gli studenti avevano già sostenuto l'esame. Le motivazioni dell'annullamento sarebbero dovute a un malfunzionamento della piattaforma sulla quale si è svolto l'esame.

Sta scatenando grosse polemiche in queste ore l’annullamento dell’esame scritto online in Chimica Organica del corso di laurea magistrale in CTF previsto per giorno 18 marzo, due giorni fa, e differito a causa di problemi con la piattaforma online Teams.

“A causa di ritardi nell’allestimento della piattaforma informatica per lo svolgimento degli esami a distanza l’appello di giorno 18 u.s. è differito a data da destinarsi – si legge sull’avviso docente della disciplina -. A causa di malfunzionamento dell’applicazione ExamManager e del server della Edises non è stato possibile reperire in modo corretto i risultati della prova scritta online; pertanto si ritiene annullata”.

L’alternativa che permetta di svolgere l’esame di Chimica Organica da remoto e nel minor tempo possibile è, per il momento, in corso di allestimento. In realtà, i problemi non sarebbero nuovi e sarebbero stati noti da tempo. “Il professore era consapevole del fatto che l’app dava problemi – scrive una studentessa su Facebook al riguardo –, gli era stato segnalato più volte nei giorni precedenti all’esame, poteva cercarlo prima un metodo migliore invece di farci sostenere l’esame con la consapevolezza che la piattaforma non funzionava correttamente!”.

Diversi i commenti analoghi sui social da parte degli studenti, che non accettano il fatto che l’esame da loro svolto venga annullato dopo le segnalazioni e soprattutto dopo aver svolto l’esame. La soluzione è ancora in corso di allestimento, ma nel frattempo la polemica infuria tra gli universitari.