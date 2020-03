Coronavirus, mascherine possono essere riutilizzate: come igienizzarle [VIDEO]

Le mascherine sono sempre monouso? In alcuni casi è possibile utilizzarle più volte, igienizzandole. Tutte le istruzioni in questo video.

Questa emergenza sanitaria spinge tutti gli italiani ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale al di fuori della propria abitazione. La richiesta di questi, tuttavia, supera di gran lunga la loro effettiva disponibilità sul mercato: le mascherine, per esempio, scarseggiano.

Per tale motivo, vi forniamo alcuni consigli utili a fare in modo che le poche a disposizione possano essere utilizzate più volte in sicurezza. Le operazioni risultano essere semplici e alla portata di tutti: chiunque potrà eseguirle a casa e disponendo di poco.

La sanificazione delle mascherine, tuttavia, non potrà essere ripetuta all’infinito: si raccomanda, infatti, di non effettuare tale operazione per più di tre volte (salvo evidente deterioramento anticipato del dispositivo di sicurezza).