Salute, le malattie più cercate dai catanesi e in Sicilia online: la classifica

Quali sono le malattie che più hanno preoccupato i catanesi durante lo scorso anno? A rispondere a questa domanda ci pensa MioDottore, piattaforma leader in Italia e nel mondo nella prenotazione di visite mediche online.

La salute è una tematica molto cara ai catanesi e lo dimostrano i numeri emersi dalle indagini effettuate da MioDottore durante lo scorso anno, dalla quale emergono i nomi delle patologie più ricercate a Catania e in Sicilia.

Per il 2019, nella classifica delle malattie più cercate dagli abitanti del capoluogo etneo, l’endometriosi si riconferma preoccupazione principale, con il 6% di ricerche in merito. Si riscontrano simili preoccupazioni anche per alluce valgo (7%) che nel 2019 guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, passando così dal terzo al secondo posto di questo speciale ranking. A chiudere il podio 2019 delle malattie più cercate a Catania c’è l’osteoporosi (4%), che nel 2018 occupava invece l’8° gradino della classifica.

Da notare che l’area delle malattie ginecologiche in generale è stata tra le ricerche al centro dei pensieri dei catanesi nel 2019, con un’altra patologia nella top 10: oltre all’endometriosi anche la menopausa (5°); insieme rappresentano circa il 9% delle ricerche totali realizzate a Catania nel corso degli ultimi 12 mesi.

Altre due sfere di forte interesse per il capoluogo siciliano sono quelle relative all’ortopedia e alle malattie chirurgiche. La prima tocca il secondo e terzo posto del podio, rispettivamente con alluce valgo e osteoporosi e include anche la scoliosi (al 7° posto), raccogliendo in totale il 15% delle ricerche; mentre la seconda, con ernia inguinale e lipoma catalizza l’8% delle ricerche italiane attivate a Catania.

Ecco nel dettaglio la top ten delle patologie più ricercate dai catanesi nel 2019:

Endometriosi Alluce valgo Osteoporosi Cefalea Menopausa Ernia inguinale Scoliosi Acufene Lipoma Malattia di Parkinson

“I dati di MioDottore evidenziano quanto i pazienti siano sempre più attenti al proprio benessere e facciano affidamento alla tecnologia per informarsi, anche in fatto di salute. Per questo la piattaforma si impegna sempre maggiormente a garantire facile accesso a specialisti e informazioni affidabili, lavorando a stretto contatto con i professionisti del settore e al servizio dei pazienti – dichiara Luca Puccioni, CEO di MioDottore – la funzionalità ‘Chiedi al dottore’ presente sia sulla piattaforma che sulla app di MioDottore è quindi uno strumento fondamentale, uno spazio anonimo e sicuro dove poter esternare dubbi e preoccupazioni con gli esperti di riferimento e ottenere in maniera gratuita e veloce, entro massimo 48 ore, risposte su perplessità circa il proprio stato di salute.”

Estendendo, invece, la ricerca all’intera regione Sicilia, emerge un allineamento totale tra le preoccupazioni in tema salute tra gli utenti catanesi e i corregionali, infatti endometriosi, alluce valgo e osteoporosi sono le top 3 in entrambi i ranking.

Patologie più cercate in Sicilia nel 2019 (top 3)