Sicilia, 15enne denuncia il padre: “Io e mamma picchiate da 3 anni”

Il gesto esasperato di una minorenne ha portato a scoprire le violenze perpetrate dal padre ai danni della ragazza e di sua madre.

Ennesimo caso di violenza domestica in Sicilia. A Corleone, una 15enne, stanca delle violenze perpetrate dal padre, ha trovato il coraggio di denunciarlo, cercando di salvare se stessa e la madre, totalmente assoggettata alle violenze del marito.

La ragazza ha raccontato alla polizia che “da tre anni mi alza le mani, colpendomi al volto e al collo e nel corpo”. La giovane prosegue poi raccontando degli episodi davvero da brividi. Spiega infatti come, due anni fa, mentre era in palestra “in attesa che il padre del mio compagno mi venisse a prendere mio padre è venuto a sorpresa e vedendomi abbracciata con un mio amico, ha cominciato a picchiarmi. Mi ha colpito al naso al punto da farmi uscire il sangue e mi ha schiaffeggiato al punto da farmi volare gli orecchini”.

La ragazza poi prosegue il terribile racconto, spiegando come “giunti a casa non mi ha fatto entrare e ha chiuso a chiave, vedendomi agitare e fare confusione ha aperto la porta e aggredendomi mi ha girato la sua cinta al collo. […] Quando è arrivata mia madre e mi ha vista in quelle condizioni mi ha portato nei pressi della piscina comunale fino a quando non sono arrivati i miei nonni materni, che hanno provato a prestarmi le prime cure”.

Da allora, i rapporti con il genitore si sono rotti, ma non le violenze inaudite su lei e sua madre. La sera prima della denuncia, si è verificata un’ulteriore aggressione, che ha spinto la giovane a denunciare, esasperata dalla violenza e dal dolore. La giovane si trova ora accolta dalla famiglia del suo ragazzo, perché materialmente chiusa fuori casa dal padre. Resta solo da attendere la conferma della madre, con la speranza che trovi il coraggio di uscire da questa spirale di violenza, denunciare il marito e, finalmente, di ricominciare a respirare.